Cronaca

Cattolica

| 07:06 - 29 Marzo 2019

Si accorge che l'immondizia sta andando a fuoco e la scarica in strada. E' successo giovedì mattina a Cattolica. L'addetto alla nettezza urbana aveva appena caricato il mezzo di raccolta, quando si è reso conto che i sacchetti all'interno stavano prendendo fuoco. Li ha così scaricati in strada per non danneggiare il mezzo in attesa che arrivassero i pompieri. I Vigili del fuoco sono intervenuti verso le 12.30 spegnendo il rogo.