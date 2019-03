Addio al Kiosco, demolito uno degli storici locali della movida riminese

Attualità

Rimini

| 17:51 - 28 Marzo 2019

Le operazioni di demolizioni del Kiosco (foto Elisa Baldantoni).

Uno dei locali storici della movida riminese, il Kiosco, è stato demolito nella giornata di giovedì 28 marzo. Il privato ha provveduto a ottemperare a un'ordinanza di demolizione disposta dall'amministrazione comunale, a seguito della mancata concessione del condono, richiesto dai titolari del locale, a sanatoria di abusi edilizi. La proprietà del locale, sito in Via Block-notes di un regista, sul lungomare, ha declinato cortesemente un commento sulla vicenda, provvedendo comunque in modo tempestivo all'esecuzione dell'ordinanza.