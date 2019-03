Rimini Calcio, due reti di Volpe nel test contro Berretti (primo tempo) e Allievi (ripresa)

Sport

Rimini

| 17:49 - 28 Marzo 2019

L'attaccante Volpe ha segnato due reti nel test di metà settimana..



Nella partita del giovedì il Rimini di Petrone ha affrontato la Berretti di Giordano Cinquetti e gli Allievi di Vanni, entrambe le squadre schierata col modulo 3-5-2 che probabilmente utilizzerà il Fano. Nel primo tempo Petrone ha fatto giocare le seconde linee (ma con Palma in campo): opaca la prestazione dei biancorossi che non hanno mai trovato la via del gol mentre pericolosi un paio di volte è stata la squadra di Cinquetti che ha trovato il gol (annullato).

Nella ripresa di fronte alla formazione Allievi di Vanni ha giocato quella che dovrebbe essere la formazione anti-Fano: linea difensiva a quattro con Venturini-Ferrani-Marchetti-Nava; la coppia Alimi-Montanari a centrocampo; Kalombo-Candido-Arlotti sulla trequarti e Volpe punta unica. Proprio l’attaccante ha segnato due reti mentre Arlotti ha colpito una traversa con un bel tiro al volo dalla destra. Decisamente migliore la prestazione della ripresa. In campo accanto alla panchina a seguire il match il presidente Giorgio Grassi. Allo stato attuale l’unico dubbio riguarda il centrocampo: Montanari-Alimi-Palma si giocano le due maglie.

LA BIGLIETTERIA I punti vendita del circuito GO2 attivi in provincia di Rimini:

• Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 - Rimini (0541.27656)

• Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 - Santarcangelo (0541.623818)

La biglietteria dello stadio “Romeo Neri” sarà attiva sabato, dalle ore 10 alle 12, e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.45. Si ricorda che è necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun tagliando. Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare file ai botteghini. Anche al botteghino del “Romeo Neri”, sino a un’ora dall’inizio della gara, i tagliandi saranno maggiorati della quota relativa ai diritti.

OSPITI I tagliandi del Settore Ospiti (Curva Ovest) potranno essere acquistati, al prezzo di € 10 + diritti di prevendita (gli under 14 entrano gratis) e sino alle ore 19 di sabato, nel seguente punto vendita:

• Prodi Sport: viale Piceno, 14 - Fano (0721.824007)

Il giorno della gara la biglietteria del Settore Ospiti dello stadio "Romeo Neri" resterà chiusa, non sarà pertanto possibile acquistare i tagliandi di Curva Ovest.