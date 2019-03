Rendere fruibili a disabili tutte le fermate bus della Romagna, il M5S presenta interrogazione

Attualità

Rimini

| 16:59 - 28 Marzo 2019

Autobus Start Romagna.

Il M5s, con un’interrogazione, chiede al governo regionale di ricercare soluzioni, interpellando la società Start Romagna, per rendere fruibili alle persone con disabilità tutte le fermate degli autobus nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.



In un precedente atto i pentastellati avevano già rilevato problemi a San Mauro Mare (in particolare nel capolinea di piazza della Libertà). Di recente, si legge sempre nell’interrogazione, Start Romagna ha riferito dell’interruzione del traffico, dal 20 marzo al 19 aprile, nel capolinea di San Mauro (con modifiche al percorso delle linee R, 94 e 126), per la programmazione di lavori stradali.



Per i Cinquestelle, con le nuove variazioni dei percorsi, non sarebbero però state individuate soluzioni per rendere il servizio fruibile anche alle persone con disabilità.