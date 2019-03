Ricco medagliere conquistato dai 33 atleti del Roller Riccione al campionato regionale

Sport

Riccione

| 16:18 - 28 Marzo 2019

Riccione Roller.

Riccione viaggia ancora su ruote e si riconferma meta ambita per il pattinaggio in linea freestyle, con il Campionato Regionale Uisp svoltosi lo scorso week end. La bellissima giornata di sole si è colorata di verde al pattinodromo di viale Carpi, dove i numerosissimi atleti “in verde” del Roller Riccione hanno partecipato in massa alle gare regionali Uisp nelle diverse discipline del Freestyle.

Il campionato Uisp è l’unico che offre l’opportunità anche agli atleti delle sezioni Avviamento e Preagonismo di mettersi in gioco in competizioni ufficiali tarate appositamente per il loro livello di preparazione, senza limiti di età e con lo spirito di coinvolgere ragazzi di tutte le categorie, a partire dai principianti.

Ben 33 gli atleti riccionesi che si sono sfidati in Speed slalom e Roller cross. Tanto divertimento e nuove emozioni per i non agonisti e prime prove ufficiali per gli agonisti, che hanno dato così il via alla stagione gare 2019.

Il ricco medagliere (13 medaglie) mette in luce passione, impegno e costanza di una piccola squadra che sta crescendo a passi da gigante, sotto tutti i punti di vista.

I primi posti conseguiti dai giovani atleti riccionesi

1° posto speed slalom sez. primavera Melany Piergiacomi

1° posto speed slalom sez. preagonisti Matteo Mancini

1° posto roller cross sez. primavera Melany Piergiacomi

1° posto roller cross sez. preagonisti Anaisia Lenti

1° posto roller cross sez. preagonisti Matteo Mancini

1° posto speed slalom agonisti giovani Agata Antonelli

1° posto roller cross agonisti ragazze Lucrezia Morri