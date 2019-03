Cristian Lucarelli, prima gara per il riccionese atleta agonistico paralimpico

Sport

Riccione

| 16:14 - 28 Marzo 2019

Lucarelli insieme al responsabile FINP Battaglia e il vicepresidente della polisportiva Gori.

Grande soddisfazione per la Polisportiva Riccione e tutto lo staff dello Stadio del Nuoto per la prima gara disputata da Cristian Lucarelli, unico atleta agonista della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico in forza alla Polisportiva. Domenica Cristian, allenato dal tecnico Luca Serafini, ha partecipato a Montebelluna al 9° Meeting “Andrea Montano”, gara Interregionale di nuoto FINP, nella categoria Senior S06 ed è arrivato subito un acuto. Nei 400 stile libero l’atleta riccionese ha chiuso sul gradino più alto del podio con il tempo di 9’42’’, migliorando il proprio personale di ben 8’’. Nei 100 stile libero, invece, Lucarelli ha fissato il tempo in 2’12’’ abbassando il proprio tempo di 5’’ con l’8° tempo in corsia.

La Polisportiva Riccione, da quest’anno affiliata alla FINP, ha dunque rotto il ghiaccio partecipando per la prima volta con un suo atleta a gare agonistiche FINP: grazie alle sue ottime performace, la Polisportiva ha ottenuto il 10° posto come società partecipante al Meeting di Montebelluna.

Soddisfatti sia il tecnico Serafini, sia Cristian Lucarelli, che fissa già i prossimi obiettivi: “Il prossimo sarà partecipare ai Campionati Italiani Master FINP di Roma a maggio prossimo, cercando di migliorare le prestazioni attuali e di aggiungere altri tempi limite per partecipare a più gare. Inoltre, ritengo molto importante cercare di far partecipare alle attività sportive e in particolare al nuoto più atleti con disabilità: lo Stadio del Nuoto di Riccione è pronto ad accoglierli".