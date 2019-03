Cronaca

Riccione

| 16:10 - 28 Marzo 2019

Nel tardo pomeriggio di mercoledì i Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 45enne riccionese, pregiudicato, in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Rimini. L'uomo è accusato di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della ex moglie, a seguito di diverse denunce della donna. Il 45enne è ora recluso al carcere dei Casetti di Rimini.