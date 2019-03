Gettano rifiuti nell'area picnic della Marecchiese, cittadino li segnala ai Carabinieri. Coniugi denunciati

Cronaca

Pennabilli

| 14:58 - 28 Marzo 2019

Il capitano dei Carabinieri Silvia Guerrini e gli uomini dell'Arma di Novafeltria.

Scaricano dodici pneumatici nell’area pic-nic, i Carabinieri di Pennabilli individuano il responsabile grazie alla segnalazione di un cittadino: nei guai i titolari di un’azienda operante nel campo di imballaggi in legno di Siena; una coppia di coniugi, entrambi 65enni, che ora dovrà rispondere alla competente Autorità Giudiziaria del reato di abbandono di rifiuti speciali (art. 256 D.lgs 152/2006 “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”). I due hanno letteralmente lanciato dal furgone aziendale dodici pneumatici usurati, all’altezza di un’area pic-nic, posta lungo la S.P. 258 “Marecchiese” a Pennabilli.

Un cittadino, rimasto attonito davanti all’esempio di inciviltà a cui stava assistendo, ha messo mano prontamente al proprio smartphone con cui ha scattato una foto, chiamando subito dopo i Carabinieri di Pennabilli. I militari, estrapolata l’immagine, riuscivano a leggere il numero di targa, anche se il furgone era ripreso a distanza. Al termine di ulteriori accertamenti hanno individuato uno dei due titolari che, nell’occasione, dopo aver consegnato del materiale ad una ditta sammarinese, all’altezza della località Cava di Pennabilli, avea pensato di abbandonare i rifiuti speciali. Per tale condotta, i due coniugi sono stati denunciati. L’area oggetto dell’abbandono dei rifiuti è stata ripristinata grazie all’intervento di personale dell' amministrazione comunale di Pennabilli.