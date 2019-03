Ladri di tablet rintracciati a Miramare grazie al segnale Gps. Nella loro auto bottino da 6000 euro

Cronaca

| 14:36 - 28 Marzo 2019

Rubano un tablet in un'automobile parcheggiata nei pressi di un ristorante, a Cesena, ma vengono scoperti, complice il sistema gps del dispositivo. Due napoletani, di 58 e 61 anni, sono stati arrestati alle 22 circa di mercoledì per furto aggravato in concorso e denunciati per ricettazione in concorso. Sono stati fermati dalla Polizia sul lungomare in zona Miramare, mentre stavano entrando in un ristorante. I poliziotti, che avevano tracciato il segnale gps del dispositivo, hanno fatto suonare il tablet e hanno proceduto alle perquisizioni dell'automobile dei due napoletani: in una nicchia ricavata tra il paraurti e il vano ruota di scorta, i due avevano nascosto, oltre al tablet, altro materiale informatico e occhiali da sole; una refurtiva del valore di 6000 euro. Il tablet era stato rubato poco prima in un'automobile in sosta vicino a un ristorante, a Cesena: i malviventi avevano infranto il vetro della vettura, portando via un trolley che conteneva vestiti, documenti e il tablet.