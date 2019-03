Riccione, nuova operazione di posa di sabbia contro l'erosione della costa

Attualità

Riccione

| 14:05 - 28 Marzo 2019

I lavori di ripascimento della costa avviati nella mattinata di giovedì 28 marzo.

E’ partita giovedì mattina la seconda tranche dei lavori di ripascimento dell’arenile nella zona a sud del territorio comunale. I primi 6.000 metri cubi di nuova sabbia verranno impiegati per ricaricare le zone di spiaggia libere. Farà seguito una seconda iniezione di sabbia per un quantitativo pari a 4-5 metri cubi che, con i precedenti interventi già realizzati nelle scorse settimane, porterà ad almeno 19.000 metri cubi di sabbia fresca complessiva impiegata quest’anno per il ripascimento.

Anche a nord del porto canale, sono partiti nelle ultime settimane i lavori, che riprenderanno nei prossimi giorni dopo una sospensione dovuta alle ultime cattive condizioni meteorologiche.



“Sabato 30 marzo parte ufficialmente la stagione balneare -commenta l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi - che anche quest’anno l’amministrazione anticipa per rispondere ad una espressa esigenza degli operatori di poter accogliere al meglio i primi visitatori. D’altro lato l’attenzione per la difesa e la salvaguardia del litorale è sempre molto alta e i lavori puntuali e costanti ne sono la conferma. Il confronto con gli operatori rimane infatti un elemento proficuo per una programmazione efficace di ogni intervento utile alla migliore fruizione possibile del mare e della spiaggia”.