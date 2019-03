Sport

Riccione

| 14:03 - 28 Marzo 2019

L'assessore Caldari alla partenza della seconda tappa della Coppi-Bartali.

Ancora una giornata in cui il grande ciclismo è di scena a Riccione. L’assessore al turismo e sport Stefano Caldari questa mattina ha dato il via alla partenza della seconda tappa (Riccione-Sogliano sul Rubicone) della gara internazionale Coppi-Bartali. Oltre 200 i corridori partecipanti, preceduti come sempre allo start dai ragazzi di Bicifestival che saranno protagonisti dell’appuntamento Io pedalo sicuro in programma sabato 30 marzo dalle 14.30 alle 18:30 presso la sede del Bicifestival.