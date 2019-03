Una delegazione di studenti russi in visita al Consiglio Comunale di Rimini

Attualità

| 13:14 - 28 Marzo 2019

E’ stato un incontro istituzionale molto apprezzato quello avvenuto mercoledì pomeriggio nella sala del Consiglio Comunale, dove l'assessore Anna Montini ha ricevuto una delegazione di 65 studenti russi, provenienti da due scuole di Mosca e due di San Pietroburgo.

Uno scambio di esperienze culturali e didattiche che ha visto coinvolti per primi gli studenti riminesi dell’Ites “Valturio”, ospitati, insieme alle loro insegnanti, nelle scorse settimane in Russia in un progetto di scambio linguistico.

Oltre a ricambiare il benvenuto istituzionale, per i ragazzi della scuola riminese, è stata l’occasione di mostrare le bellezze turistiche della propria città durante tutta la giornata di martedì. La permanenza a Rimini degli studenti russi, che durerà per tutta la settimana, proseguirà con escursioni a Venezia, Bologna, Ravenna e Urbino. Il saluto istituzionale si è concluso con la visita al Teatro Galli