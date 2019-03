Una folla di persone per la 'primavera in piazza' a San Giovanni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:50 - 28 Marzo 2019

Festa 'Primavera in piazza' a San Giovanni in Marignano.

Lo scorso weekend, complice il bel tempo, una grande folla di persone ha accolto la Primavera con i tantissimi eventi in programma a San Giovanni.

Oltre 25, infatti, le proposte che sono andate in scena nel fine settimana di teatro, musica, ma anche laboratori e vita all’aria aperta. Dal mercatino dei prodotti tipici, alle piante ed arredo da giardino, ai laboratori per bambini, agli stand delle Associazioni marignanesi, fino a spettacoli teatrali e incontri con autori.

Un palinsesto variegato e ricco di proposte, tutte salutate con un importante successo e gradimento da parte del pubblico, che ha partecipato anche attivamente mettendosi in gioco nelle iniziative, come il Ludobus in Piazza che ha coinvolto grandi e piccini.



COMMENTO DELL'AMM.COMUNALE. "Si conferma la vitalità, l'ospitalità ed il successo delle iniziative realizzate a San Giovanni, che riempiono piazza, teatro e spazi pubblici al chiuso, con una partecipazione che è sempre al di là delle aspettative. Quando gli eventi vengono creati, programmati, realizzati e promossi insieme, non può che verificarsi questo successo e noi siamo orgogliosi che questo modo di operare sia sempre più consolidato nel nostro Comune.

E' per noi importante promuovere eventi come quelli dello scorso weekend, che siano occasioni di aggregazione, ma anche momenti per trasmettere importanti messaggi di alto valore sociale, come l'amore per la natura (Primavera in Piazza), la cura ed il rispetto dell'ambiente (consegna delle piante ai bimbi per il loro primo anno di età), e culturale (incontri con gli autori, spettacoli teatrali). Ringraziamo tutte le realtà che con il loro impegno rendono possibile tutto questo, nella collaborazione e nel confronto quotidiano".