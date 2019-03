Cronaca

Misano Adriatico

| 12:11 - 28 Marzo 2019

Spaccio a Misano.

Un 23enne di Cesena, pregiudicato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. E' successo mercoledì sera a Misano. I Carabinieri, durante alcune indagini, hanno perquisito la sua abitazione. All'interno 10 grammi di cocaina e 60 grammi di marijuana già suddivisa in dosi. Aveva anche tutto l'occorrente per confezionare le dosi e 600 euro, somma provento dell'attività di spaccio. Verrà processato per direttissima.