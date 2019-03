Pedone colpito sulle strisce dallo specchietto di un auto finisce in ospedale

Cronaca

VillaVerucchio

| 12:07 - 28 Marzo 2019

Ambulanza e automedica sul luogo dell'incidente.

Urtato dallo specchietto di un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce a Villa Verucchio, cade e batte la testa. L'incidente è avvenuto alle 9.40 di giovedì. Il ferito è D.M., di professione incisore, conosciuto in città. E' stato colpito dallo specchietto mentre stava transitando sulle strisce in centro città, difronte alla Ferramenta Fercolor. Cadendo a terra ha sbattuto la testa. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che lo ha subito trasportato in Ospedale a Rimini. Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri.