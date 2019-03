La musica di Giuseppe Verdi risuona sul palco del Galli di Rimini

Eventi

28 Marzo 2019

Orchestra da camera di Rimini.

La Stagione del “Galli” si arricchisce di un nuovo appuntamento dedicato al genio musicale a cui è il Teatro riminese è indissolubilmente legato. Domenica 14 aprile (ore 17.30) ancora protagoniste le eccellenze musicali del territorio: l'Associazione Mozart Italia presenta VIVA VERDI A RIMINI Aroldo ma non solo, un concerto - spettacolo che vuole omaggiare la figura del compositore di Busseto portando alla ribalta interpreti e strumentisti e tanti giovani talenti del nostro vivaio.

Per questa produzione l’Associazione Mozart Italia sede di Rimini mette in gioco la sua

compagine artistica al completo: l’Orchestra da Camera di Rimini, diretta dal Maestro Stefano Pecci, i cantanti solisti dell’Accademia dell’Arcangelo, Elisa Gentili, Marco Mignani, Katalin Pribelszki e Caterina Tonini, insieme al Maestro Gian Luca Pasolini, tenore riccionese di fama internazionale.

Sul palco anche il Coro Lirico “Amintore Galli” diretto dal Maestro Matteo Salvemini e il Coro di Voci Bianche della Scuola Secondaria di I grado “Marvelli” diretto dalle docenti Maria Grazia Campanella e Caterina Tonini. Una presenza importante per l’Associazione Mozart Italia sede di Rimini, che, fin dai suoi esordi ha promosso progetti di educazione musicale attraverso le scuole.

I ragazzi del coro hanno infatti avuto la possibilità di venire a contatto con la musica di Verdi e con una parte di storia della loro città, attraverso l’adesione a questo progetto musicale.

La serata sarà presentata dalla professoressa Maria Chiara Mazzi, musicologa e docente del Conservatorio Rossini di Pesaro, anfitrione in questo viaggio di musica, parole e immagini, che condurrà dentro l’opera del grande maestro, dalle arie più conosciute, fino a un Verdi più intimo e meno frequentato, passando per le intriganti connessioni, che legano l’opera del Cigno di Busseto alla città di Rimini. Il dipanarsi della storia di Giuseppe Verdi, attraverso l’alternanza di momenti musicali e narrativi, sarà magistralmente condotto dalla regia di Della del Cherico. Le trascrizioni musicali per orchestra d’archi sono a cura del M° Ludovico Buonamano.



Programma:

Oh Chi torna l’ardente pensiero da Oberto conte di San Bonifacio; Va Pensiero da Nabucco; Stride la Vampa da Il Trovatore; Questa o Quella da Rigoletto; Mal reggendo all’asproassalto da Il Trovatore; La donna è mobile da Rigoletto; E’ bello di guerra da Aroldo; Mina Pensai che un Angelo da Aroldo; Cade il giorno da Aroldo; Ave Maria da Otello; La Vergine degli Angeli da La Forza del Destino; Brindisi da Traviata.