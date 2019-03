Tradizionale celebrazione del precetto pasquale per i Carabinieri di Riccione Tanti i militari presenti, anche quelli in congedo. In chiusura la lettura della preghiera del Carabiniere

Attualità Riccione | 10:44 - 28 Marzo 2019 Carabinieri di Riccione con Don Giuseppe Grigolon. I Carabinieri della Compagnia di Riccione, ospiti della parrocchia di San Martino, hanno festeggiato il tradizionale precetto pasquale. La cerimonia religiosa, celebrata da Don Giuseppe Grigolon (Cappellano militare della Legione Carabinieri Emilia Romagna), alla presenza del Capitano Marco Califano, Comandante della compagnia Carabinieri di Riccione, ha visto la partecipazione di numerosi Carabinieri in servizio e di quelli in congedo della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dei rispettivi familiari, ma anche di tanti cittadini. Nell'omelia monsignor Grigolon, richiamando la figura del buon samaritano, ha parlato della compassione cristiana, sentimento per il quale un individuo percepisce emozionalmente la sofferenza altrui desiderando di alleviarla, da mostrare verso il nostro prossimo, chiunque esso sia. Al termine della cerimonia, conclusasi con la lettura della preghiera del carabiniere, il Cappellano militare ha rivolto ai presenti ed alle loro famiglie, gli auguri di una serena Santa Pasqua.