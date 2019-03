Cronaca

| 07:49 - 28 Marzo 2019

Bustina di stupefacente.

I carabinieri di Parma hanno arrestato sei persone, italiane e originarie di Colombia, Tunisia e Romania, ritenute responsabili di traffico di droga (cocaina, eroina, hashish e marijuana) importata dal Perù. Il provvedimento è stato eseguito a Parma, Milano, Rimini e Vicenza. Dalle indagini è emerso che la cocaina veniva spedita in Italia nascosta in plichi postali. Secondo i primi riscontri a Rimini sarebbe in arresto un cittadino colombiano.