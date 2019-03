Cronaca

Morciano di Romagna

| 06:57 - 28 Marzo 2019

Vigili del fuoco in azione.

Vigili del fuoco in azione mercoledì pomeriggio al Parco Urbano del Conca di Morciano. Due squadre di pompieri sono intervenuti per spegnere le sterpaglie andate a fuoco e mettere in sicurezza la zona. Le fiamme hanno interessato una piccola parte della vegetazione a bordo strada.