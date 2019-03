Cantiere nuova palestra alla scuola Valgimigli, lavori riprendono a giugno

Scuola

Progetto della nuova palestra dell'Istituto Valgimigli di Rimini.

Il presidente della Provincia di Rimini, in una nota, informa sullo stato dei lavori per la realizzazione della nuova palestra dell'Istituto Scolastico G.Cesare-Valgimigli. Il cantiere è infatti fermo da tempo. A gennaio la Provincia ha dato avvio alla procedura di risoluzione in danno contro la ditta appaltatrice dei lavori, che aveva sospeso unilateralmente il contratto a fine 2018, per poi affidare i lavori alla ditta classificatasi seconda. L'obiettivo è terminare la palestra e consegnarla alla scuola e agli studenti nel più breve tempo possibile. I lavori dovranno riprendere entro giugno, per poi essere completati in sei mesi, per consegnare la palestra a inizio 2020.