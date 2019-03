Al lettone Liepins la prima semitappa della giornata inaugurale "Coppi e Bartali"

Sport

Gatteo

| 16:17 - 27 Marzo 2019

Podio prima semitappa.

Si è aperta con la vittoria di Emil Liepins l’edizione 2019 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali: l’atleta lettone della Wallonie Bruxelles ha infatti conquistato in volata la prima semitappa di oggi, da 97,8 km con partenza e arrivo a Gatteo, nel Cesenate, precedendo Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria) E Manuel Belletti (Androni Giocattoli).



Alla via della gara a tappe organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia, che si concluderà a Sassuolo domenica 31 marzo, si sono presentati 170 corridori in rappresentanza di 25 formazioni tra le quali quattro “World Team” (Team Sky, Mitchelton Scott, EF Education First e Movistar Team), la Nazionale italiana (nella quale ha dato forfeit Michele Gazzoli) e alcune tra le squadre Professional e Continental più interessanti del panorama.

La semitappa è stata animata dalla fuga solitaria del rumeno Daniel Crista (Giotti Victoria), uscito dal gruppo dopo 4 chilometri e ripreso quando ne mancavano 19 all’arrivo (vantaggio massimo di 3’45” al km 45).

Liepins è anche il primo leader della generale (Maglia "Emilia Romagna, vince lo sport"). Per lui anche la maglia Selle SMP della classifica a punti, mentre quella SIDI dei GPM va a Daniel Crista (Giotti Victoria). Leader della classifica dei giovani è invece Robert Stannard (Mitchelton Scott), che ha indossato la maglia Felsineo.



Oggi pomeriggio si terrà l’ormai tradizionale cronosquadre di km 13,3 con partenza nella frazione di Gatteo a Mare nei Giardini Don Guanella e arrivo a Gatteo. La prima squadra prenderà il via alle ore 15,30.



