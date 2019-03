Riduzione costi energia: "Buone notizie per tante famiglie Riminesi"

Attualità

Rimini

| 16:02 - 27 Marzo 2019

Nel riquadro il Senatore riminese Marco Croatti del MoVimento 5 Stelle.

Nel secondo trimestre dell’anno l’aggiornamento trimestrale deciso dall’autorità dell’energia Arera determinerà per la “famiglia tipo” un calo robusto delle tariffe dell’elettricità (-8,5%) e del metano (-9,9%). Secondo alcune misurazioni il risparmio annuo stimato per una famiglia-tipo sarà di 565 euro per la componente luce e di 1.157 euro per la bolletta gas (fonte Sole 24 Ore).



“È una buona notizia per tante famiglie riminesi che nei mesi scorsi hanno avuto grandi problemi per gli elevati rincari delle bollette del gas. Una situazione di difficoltà sociale ed economica che ha colpito soprattutto famiglie e pensionati con basso reddito. E che nel nostro territorio ha portato anche alla nascita di gruppo per affrontare questo tema, che ha raccolto l’adesione di migliaia di riminesi”. Commenta il Senatore Marco Croatti del MoVimento 5 Stelle.



“Prosegue l’azione del governo composta di atti concreti al fianco delle famiglie italiane e delle imprese.

In questa occasione Il Governo si è impegnato, insieme alle autorità del settore, a mettere in campo tutte le misure e i controlli necessari a tutelare i consumatori, favorendo al contempo una politica di riduzione dei costi dell’energia elettrica e del gas.

Sul tema delle bollette ci sono certamente altri aspetti che andranno affrontati nei prossimi mesi. A cominciare dal tema delle imposte, IVA e accise, che incidono in modo molto elevato sugli importi finali. L’obiettivo è quello di rendere sempre meno pesanti le bollette per i consumatori”. Conclude Croatti.