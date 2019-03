Calcio 1a Cat: colpaccio del Novafeltria, per il rush finale. Arriva Pasolini ex Savignanese

Sport

Novafeltria

| 15:37 - 27 Marzo 2019

Giocatori del Novafeltria (foto di repertorio).

Il Novafeltria, in lotta per il primo posto in classifica, rinforza il suo centrocampo con un top player. Davide Pasolini, classe 1989, ha firmato per le ultime gare stagionali, un affare che si è concretizzato in poche ore grazie alla forte volontà di entrambe le parti. Pasolini esordirà domenica in casa, a Secchiano, contro il Bellaria.

"Con il ragazzo arriva un profilo di sicuro rendimento: di livello assoluto, il suo apporto potrebbe risultare fondamentale per il Novafeltria nel prosieguo del campionato", commenta la società.

Pasolini, svincolato dopo l’esperienza al Tre Fiori, squadra sammarinese con la quale ha disputato quattro gare di Europa League, ha vestito in passato anche le maglie del Tropical Coriano, del Vallesavio, del Cosmos, della Scot Due Emme e della Savignanese.