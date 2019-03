Consigliere comunale e studentessa modello, un riconoscimento dall'università per Angelica Alessi

Attualità

Novafeltria

| 14:13 - 27 Marzo 2019

Angelica Alessi, consigliere comunale di Novafeltria.

Laurea anticipata con il massimo dei voti e soprattutto con l'attribuzione della 'dignità di stampa', riconoscimento che l'Ateneo di Bologna ha concesso per la prima volta., riconoscendola come studente d'eccezione. Traguardo prestigioso per Angelica Alessi, studentessa e consigliere comunale di Novafeltria, che ha conseguito la laurea magistrale con un semestre d'anticipo, portando a termine tutti gli esami con 30 e lode come voto e conseguendo quindi un 110 e lode come risultato finale. Angelica ha iniziato gli studi universitari dopo quattro anni di esperienza presso uno studio commerciale riminese, conseguendo la laurea triennale in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Roma con 110 e lode. Pur giovanissima, ha già pubblicato presso la rivista giuridica "Temi Romana" e a breve sarà autrice di un capitolo dell'opera collettanea pubblicata dalla casa editrice "Il Mulino", in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma. Attualmente Consigliere Comunale di Novafeltria, è iscritta presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna come praticante e collabora con un noto studio commerciale riminese.