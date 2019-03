Ragazzo 'terribile' fin da minorenne, tra rapine ed estorsioni: arrestato 24enne

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:50 - 27 Marzo 2019

Carabinieri (foto di repertorio).

Martedì pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un 24enne, in ottemperanza ad ordinanza di aggravamento di misura detentiva emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. A seguito di condanna riportata nell’ambito di un procedimento penale in cui era imputato per i reati di rapina, estorsione, lesioni personali e detenzione di sostanze stupefacenti, fatti commessi a cavallo tra la minore e la maggiore età, era stato sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Tuttavia fin da subito il giovane ha ripetutamente violato le prescrizioni impostegli dalla legge, mostrandosi poco collaborativo. Ha perso così il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali: si trova ora agli arresti domiciliari.