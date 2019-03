Grande traguardo per la Boxe Santarcangelo: due schoolboys al torneo nazionale Mura

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:43 - 27 Marzo 2019

Alessandro Pesaresi e Niccolò Pellegrini, i due giovani pugili clementini.

La Boxe Santarcangelo presenta i suoi gioielli dal 29 al 31 marzo a Cascia, al torneo nazionale Alberto Mura, organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana. I due atleti clementini saranno gli unici due pugili in provincia a rappresentare l’Emilia Romagna.

Nella categoria schoolboys, classe 2005 peso 50 chili, sarà presente Alessandro Pesaresi, campione regionale, che avrà in categoria ben cinque avversari. Si partirà quindi dai quarti di finale, salvo un sorteggio favorevole che potrebbe lanciarlo direttamente in semifinale. Nella stessa categoria, schoolboys, classe 2005 peso 54 chili, sarà in gara Niccolò Pellegrini, anch’egli campione regionale, che invece partirà direttamente dalle semifinali, in quanto i convocati sono solo quattro.

“Un weekend davvero entusiasmante per i nostri pugili, motivo di orgoglio per tutto il paese, in quanto mai in 40 anni di attività eravamo riusciti a portare due schoolboys ad un torneo nazionale”, spiega il maestro Tiziano "Siluro" Scarpellini.

I vincitori saranno convocati in nazionale per gli stage di allenamento in vista degli eventi internazionali.