FOTO Al Bowling Seventies presentazione del Team Grillini, protagonista al campionato Endurance

Sport

Coriano

| 12:39 - 27 Marzo 2019

Lina Danese del Bowling Seventies.

Sabato 23 marzo una serata speciale al Bowling Seventies di Cerasolo, dove è stato presentato il Team Grillini Sport Management, ma anche la partnership tra la squadra e il locale stesso. Lina Danese, gestrice del bowling, durante la cena offerta al team al completo, ha speso parole di ringraziamento verso il presidente Grillini, i piloti e i meccanici, sottolineando la sua soddisfazione per essere stata inserita, come sponsor, in un campionato così importante. Il Team Grillini, con la moto Kawasaki n. 62, nell'anno in corso, affronterà il Campionato Mondiale di Endurance e la prossima gara sarà la 24 ore di Le Mans che sii svolgerà in Francia dal 18 al 21 aprile (giorno di Pasqua); le altre gare in programma saranno: la 8/h della Slovacchia dal 9 all'11 maggio; la 8/h di Oscherleben (Germania) che si svolgerà dal 6 al 9 giugno e l'ultima la 8/h di Suzuka dal 26 al 28 luglio.Il signor Grillini, al termine della serata, ha promesso a Lina Danese che al termine del Campionato, comunque vada, tutto il team si ritroverà al Bowling per un'altra serata all'insegna dello sport e del divertimento.

Ballante