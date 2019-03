Scade il 3 aprile il termine per l’accettazione del posto nelle scuole per l’infanzia a Rimini

Attualità

Scuola per l'infanzia.

Scade mercoledì 3 aprile il termine per firmare e confermare l’accettazione del posto dei propri figli nelle scuole di infanzia del Comune di Rimini. I genitori dei minori accettati in una delle graduatorie dovranno presentarsi entro il 3 aprile all’Ufficio Iscrizioni (via Ducale n.7, primo piano) per firmare l’accettazione del posto, pena la perdita del posto stesso e la fuoriuscita dalla graduatoria.

L’ufficio iscrizioni (0541/704766 - 704755 - 704730) è aperto da lunedi a venerdi dalle 9.00 alle 13.00 e il martedi e giovedi anche dalle 15.00 alle 17.00