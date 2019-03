Grande festa "Flower Power" al Canile di Rimini, per aiutare la piccola Ceres

Attualità

| 11:56 - 27 Marzo 2019

Porte aperte al canile comunale Stefano Cerni dalle 14 di sabato 30 per festeggiare l’arrivo della primavera insieme a tutti gli amanti dei cani e dei gatti.

Ecco perché i volontari del canile di Rimini hanno organizzato FLOWER POWER!, una vera e propria festa di primavera quando la struttura diventa un giardino e sarà possibile visitare il canile con un momento clou, poi alle ore 15 quando è prevista una visita ad hoc del canile per i più piccoli e, a seguire, una merenda e aperitivo per i più grandi.

Ma Flower Power, col suo mercatino di beneficenza, sarà anche il momento in cui sarà possibile dare il proprio contributo a Ceres, la cagnolina adottata che ha bisogno dell’aiuto di tutti per continuare a scodinzolare a tutti.

Ceres è un’adorabile cagnolina ritrovata nel giugno dello scorso anno a Rimini, quando è stata accolta presso il canile aveva circa due anni, e nonostante moltissimi appelli nessuno l’ha mai cercata. Nel novembre del 2018 un colpo di fortuna: Ceres trova una nuova famiglia e nuovi affetti ma, dopo soli pochi mesi una patologia congenita fin dalla nascita, un difetto delle vie urinarie che si manifesta con l’incontinenza. La nuova famiglia umana si è adoperata fin da subito, e la diagnosi non è delle migliori.... La soluzione a questa patologia è solo di tipo chirurgico per dare a Ceres e alla sua famiglia nuove speranze.

E’ per questo che i volontari del canile comunale Stefano Cerni non hanno avuto dubbi e deciso di destinare i fondi raccolti col mercatino di beneficenza al finanziamento dell’operazione: “la sua famiglia umana si sta adoperando in tutti i modi possibili – dicono - e vorremmo aiutarli anche noi, con Ceres che sabato sarà con noi in canile per farsi conoscere e ammirare in tutta la sua bellezza e simpatia.

Flower Power, infatti, sarà un esplosione di profumi e colori di tutte le piantine che i volontari hanno piantato e visto crescere e infine riposto in vasi creati a mano, utilizzando per realizzare questi vasi di tutte le forme e dimensioni tutti materiali riciclati, dipinti, colorati e decorati con tecniche come decoupage, stencil e molto altro ancora. Vi aspettiamo dalle 14 in via san Salvatore 32.”