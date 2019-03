Turismo

Bellaria Igea Marina

| 11:06 - 27 Marzo 2019

Stand di Bellaria alla Fiera di Friburgo.

La Manifestazione “Freizeitmessen Freiburg” di Friburgo in Brisgovia (Germania), giunta alla sua 46 esima edizione, si svolgerà da venerdì 29 a domenica 31 marzo 2019, e vedrà tra i protagonisti della sezione turistica, Destinazione Turistica Romagna insieme alla città di Bellaria Igea Marina tramite Fondazione Verdeblu, due realtà costantemente impegnate nella promozione del territorio e delle eccellenze romagnole.

La manifestazione fieristica si articolerà su 4 Halle, su una superficie espositiva complessiva che si aggira intorno ai 30.000 mq. Le tematiche principali saranno il Turismo e Tempo Libero, Outdoor&Sports, il Bike Aktiv e la novità 2019, ovvero lo spazio “Baby&Kind” interamente dedicato alle famiglie. Gli espositori presenti all’evento fieristico saranno circa 220, mentre per quanto riguarda il numero di visitatori attesi, si parla di circa 25.000 presenze.

Lo spazio espositivo curato da Fondazione Verdeblu a disposizione per la promozione della Destinazione Turistica Romagna e della città di Bellaria Igea Marina, si dipanerà su 70 m², comprendendo dunque al suo interno un presidio di operatori specializzati per quanto riguarda la promo-commercializzazione del nostro territorio e un’area food.

A supporto della promozione, ci sarà pertanto un corner dedicato all’enogastronomia romagnola. I visitatori infatti, verranno accompagnati in un piacevole “viaggio” nel gusto e nei sapori tradizionali italiani attraverso il gran bar italiano che proporrà caffè e cappuccino preparati a regola d’arte. È doveroso menzionare la preziosa collaborazione con gli artigiani del nostro territorio, a partire da SanPatrignano e il suo delizioso sangiovese Aulente, il Miele Praconi e la sua selezione di nettari, Alba Peperoncino e l’immancabile piadina di Gnam Gnam. Quest’anno sarà allestita un’innovativa “food area” dedicata al gelato artigianale e alla pizza al taglio, tutto rigorosamente realizzato sul momento da professionisti della ristorazione. Per questa edizione inoltre, è stato scelto come completamento per la degustazione di pizza al taglio, un birrificio locale come partner d’eccezione per legare a doppio filo il territorio di Friburgo alla nostra tradizione Romagnola; si tratta della birra Ganter, un prodotto estremamente rinomato sia a livello locale che a livello internazionale.

Le tre giornate di promozione verranno allietate da una coppia di ballerini folk romagnoli della Rimini Dance Company, i quali a ritmo della tradizione romagnola incanteranno il pubblico presente. Altro momento importante durante l’evento fieristico sarà legato allo sport, in particolare all’affascinante mondo del Triathlon. Infatti nella giornata di sabato si terrà la premiazione da parte degli operatori del cervese, del campione mondiale di “Ironmen”, Andi Böcherer, residente proprio nella città di Friburgo.

Oltre a promuovere le nostre eccellenze italiane e del territorio, l’offerta turistica balneare, enogastronomica e culturale, durante la rassegna fieristica della città di Friburgo saranno indubbiamente poste in atto azioni di promozione sui social network.

Concludendo, con la Freizeitmessen di Friburgo, si chiude la stagione promozionale degli eventi fieristici turistico-promozionali per la stagione invernale 2019, organizzati e realizzati da Fondazione Verdeblu per Destinazione Turistica Romagna e per la Città di Bellaria Igea Marina.