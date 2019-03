Incendio devasta capannone di un allevamento di quaglie

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:43 - 27 Marzo 2019

Capannone avvolto dalle fiamme, foto di repertorio.

Lunedì mattina, poco dopo le 6 un incendio ha devastato un capannone di un allevamento di quaglie a Montalbano, frazione nelle colline del Santarcangiolese. Decine le telefonate al centralino dei Vigili del fuoco da parte di cittadini, preoccupati proprio per il fumo nero sprigionatesi dal rogo: cinque squadre hanno lavorato diverse ore per spegnere le fiamme. Nonostante il rapido intervento, il fuoco ha rapidamente avvolto e divorato la struttura centrale dell'azienda Saigi. Fortunatamente non sono stati coinvolti gli animali, poichè il capannone era in fase di preparazione per ospitare i piccoli di quaglia. Ancora in corso di accertamento le cause: a innescare il rogo potrebbe essere stata la caduta di una lanterna sulla paglia presente all’interno dell’allevamento, scossa dal forte vento della notte tra lunedì e martedì.