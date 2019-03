Calcio giovanile: Rimini, l'unica gioia dalla Under 14 corsara a Reggio Emilia

Sport

Rimini

| 19:34 - 26 Marzo 2019

La squadra Under 14 del Rimini Calcio.

Campionato Berretti

Vicenza-Rimini 3-1 (primo tempo 2-0)

RIMINI: De Marzo, Cristiani (33' st Sapori), Magi, Ceccarelli (40' pt La Montagna), Guarino, Innocentini, Sparaventi, Semprini, Greco (12' st Stella), Marconi (33' st Caldari), Osayande (12' st Pellanda). All.: Bascucci, Manfroni, Santarini, Ulloa. All.: Cinquetti.

Nulla da fare, nonostante una discreta prestazione, per la Berretti di mister Giordano Cinquetti contro la corazzata Vicenza, seconda forza del campionato. Nella prima frazione i ragazzi in maglia a scacchi ci hanno provato ma hanno sofferto la maggiore fisicità degli avversari. Nella ripresa il Rimini ha invece preso in mano le redini del gioco e, dopo il tris veneto, ha prima accorciato le distanze grazie a un rigore trasformato da Stella, poi ha creato alcune buone occasioni per tornare in partita, tra queste due legni centrati da Magi e Pellanda.

Campionato Under 16

Rimini-Pordenone 0-3 (primo tempo 0-0)

RIMINI: Lazzarini (18' st Antonelli), Pascucci, Masullo (28' st Carnemolla), Bottini (18' st Mussoni), Tiraferri, Di Marco (1' st Fabbri), Di Gregorio, Tamagnini, Accursi (28 st Aprea), Mengucci (18' st Polverelli), Bastianelli (1' st Guidi). A disp.: Mancini. All.: Amati.

Sconfitta amara per l'Under 16 di mister Manuel Amati, domenica caduta sul campo di San Vito sotto i colpi di un cinico Pordenone. Prima frazione combattuta ed equilibrata, con occasioni da entrambe le parti. Stesso spartito nella ripresa con la differenza che i friulani sono stati più freddi e lucidi sottoporta mentre i biancorossi, pur costruendo situazioni interessanti, non sono riusciti a concretizzare.

Campionato Under 14

Reggio Audace-Rimini 1-2 (primo tempo 0-1)

RIMINI: Porcellini (6' st De Michele), Gabriele, Cicconetti, Morelli (6' st Gianfrini), Lilla, Nastase, Gerboni, Zamagni (25' st Pellegrini), Lonardo (16' st Di Pollina), Alvisi, Zangoli (25' st Caverzan). A disp.: La Motta, Pasquinelli, Vasjary, Proverbio. All.: Finotti.

Prezioso successo esterno per l'Under 14 di mister Massimo Finotti, domenica corsara in terra d'Emilia. I biancorossi sono scesi in campo con grande determinazione e hanno chiuso la prima frazione avanti grazie a una rete realizzata da Gerboni. Nella ripresa, dopo il pareggio reggiano, i biancorossi hanno trovato la forza di mettere nuovamente la freccia in virtù del gol siglato da Alvisi. Per i ragazzi in maglia a scacchi una vittoria cercata e meritata.

Campionato Under 13

Reggio Audace-Rimini 3-2 (0-2, 0-1, 2-0)

RIMINI pt: Cerretani, Urcioli, Volonghi, Rama, Giometti, Capicchioni, Brisku, Paganini, Sposato. All.: Serafini.

RIMINI st: Jashari, Tamburini, Gabellini, Imola, Hassler, Rubino, Cecchi, Ciavatta, Muratori. All.: Serafini.

RIMINI tt: Cerretani (10' Jashari), Tamburini, Urcioli, Imola, Hassler, Rama, Giometti, Rubino, Ciavatta (10' Gabellini). All.: Serafini.

Sconfitta di misura per l'Under 13 di mister Alessio Serafini, sabato finita al tappeto nella tana della Reggio Audace. Nei primi due mini-tempi i baby biancorossi sono risultati troppo frettolosi e imprecisi. Rimini decisamente meglio nella terza e ultima frazione, con le reti realizzate da Rama e Tamburini che hanno consentito di riportarsi sotto. Peccato, vuoi per un pizzico di imprecisione che per un poco di sfortuna, non essere riusciti a completare la rimonta.