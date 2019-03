Rimini, Fulgor: venerdì Superdesign. Il film sul Design Radicale

Eventi

26 Marzo 2019

Superdesign, il film che ricostruisce la storia e ricompone l’eredità del Movimento Italiano del Design Radicale.

SuperDesign, Venerdì 29 marzo, alle ore 18 (ingresso libero) nella sala Federico del Fulgor, in collaborazione con l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Rimini.

Saranno le autrici Maria Cristina Didero e Francesca Molteni a presentare, assieme al Sindaco Andrea Gnassi, venerdì 29 marzo alle ore 18 (ingresso libero) nella sala Federico del Fulgor, SuperDesign, il film che ricostruisce la storia e ricompone l’eredità del Movimento Italiano del Design Radicale e dei suoi protagonisti, riportandoci in un passato, tra anni Sessanta e Settanta, dove tutto sembrava possibile.

Originatosi come risposta al clima politico tumultuoso di quel periodo (1968), il movimento del Design Radicale, che ha rivoluzionato sul piano internazionale il concetto di architettura, rappresenta l’esperienza di “opposizione” in linea con le lotte politiche e studentesche del tempo e la necessità di cambiamento che si diffuse in tutti i contesti di vita del mondo occidentale. La curatrice e produttore Maria Cristina Didero, con la regia di Francesca Molteni, hanno voluto ricercare, indagare e far emergere le storie dietro alle opere, talvolte notevoli, direttamente dalle memorie dei personaggi di quella stagione, di cui il film restituisce l’atmosfera, anche grazie a bellissimi ed inediti filmati e immagini d’archivio.

In Superdesign appaiono, tra i tanti protagonisti dell’epoca radicale, Emilio Ambasz, Franco Audrito, Dario Bartolini, Lapo Binazzi, Andrea Branzi, Germano Celant, Gilberto Coretti, Pietro Derossi, Piero Gilardi, Ugo La Pietra, Roberta Meloni, Alessandro Mendini, Adolfo Natalini, Gaetano Pesce, Gianni Pettena, Franco Raggi, Charlie Stendig, Cristiano Toraldo di Francia, Jim Walrod.