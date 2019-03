Coppi-Bartali, tutto pronto a Riccione per la partenza della storica gara ciclistica

Sport

Riccione

| 17:29 - 26 Marzo 2019

Coppi e Bartali.

Nell’anno dedicato allo sport, dove uno dei protagonisti principali è il ciclismo, torna a toccare Riccione la storica Settimana Internazionale Coppi-Bartali, un appuntamento che precede la tappa del Giro d’Italia, la partenza del Giro d’Italia Under 23 e la nuova gran fondo Ride Riccione. Partirà dalla Perla Verde giovedì 28 marzo alle 11.30 la seconda tappa della competizione (Riccione – Sogliano sul Rubicone, 140 chilometri) con lo start previsto in viale Ceccarini (angolo viale Milano). La carovana percorrerà in direzione sud viale Milano, viale da Verazzano, viale Limentani, viale San Martino, via Adriatica, via Campania fino al confine con Misano Adriatico.

Per consentire lo svolgimento della gara, lungo il percorso sono stati posizionati divieti di sosta per la giornata di giovedì dalle 9.30 alle 13. I divieti di sosta sono previsti anche in viale Ariosto e viale Giardini per consentire il posizionamento delle ammiraglie e dei pullman. Tutte le operazioni relative alla viabilità saranno coordinate dalla Polizia Municipale, affiancata dalle altre forze dell’ordine, dai volontari e dall’Associazione Arcione.