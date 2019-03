Un nuovo casello autostradale per la strada veloce tra l'Alta Valmarecchia e Rimini

Attualità

Novafeltria

| 06:40 - 27 Marzo 2019

Lunedì 25 marzo il ridotto del Teatro Sociale di Novafeltria ha ospitato il primo incontro sulla nuova strada di collegamento tra l'Alta Valmarecchia e Rimini, un progetto fortemente voluto dalle amministrazioni comunali di Novafeltria e Pennabilli, per decongestionare il traffico sulla Marecchiese e permettere ai cittadini dei sette comuni di scendere a valle in tempi più celeri. Il nuovo tracciato stradale a percorrenza veloce unirà i sette comuni all'autostrada, con la creazione di un nuovo casello autostradale intermedio, tra Rimini Nord e Rimini Sud: "Il casello della Fiera, della Valmarecchia e del Montefeltro", spiega il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini.

