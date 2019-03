Dafne Martini, esordio con vittoria per la pugile riccionese

Sport

Riccione

| 17:09 - 26 Marzo 2019

Gli atleti della Boxe Riccione Martini e Parmeggiani con i tecnici Bianchini e Iobbi.

Al palazzetto dello sport Flaminio di Rimini, nel 24° Memorial Oreste Biagini organizzato dalla Biagini Boxe, hanno incrociato i guanti l’alfiere della Boxe Polisportiva Riccione, Andrea Parmeggiani (al suo ottavo match) con l’atleta di casa Giacomo Giorgini, nella categoria Elite II Senior 65 kg. Match pressoché equilibrato, terminato con un verdetto di parità. Andrea ha portato più colpi ed è andato sempre in attacco conducendo il match, mentre Giorgini ha colpito meno, però con più precisione.

A seguire l’esordio di Dafne Martini, categoria Elite II 54 kg, che ha incontrato Agnese Bartoli della Biagini Boxe. Match abbastanza equilibrato nelle prime due riprese, ma è nella terza ripresa che la riccionese Martini ha cambiato marcia assestando i migliori colpi, per lo più di rimessa. Netta dunque la vittoria ai punti per Dafne.

Entrambi gli atleti sono stati seguiti all’angolo dai tecnici Ettore Iobbi e Giorgio Bianchini.