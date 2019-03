Abusi su minori: nuovi guai per Guido Milani, ex gestore di una colonia estiva a Bellaria

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 15:59 - 26 Marzo 2019

Guido Milani.

Martedì mattina i Carabinieri di Bellaria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Guido Milani, 34 anni, ex gestore di una colonia estiva per bambini nella città rivierasca. L'uomo, nato nel lecchese, regista ed ex presidente dell'associazione "ragazzi e cinema" di Lecco, ha la residenza a Bellaria. Il nuovo provvedimento arriva al culmine di indagini su presunti abusi sessuali compiuti su minori, ma non nella colonia estiva in questione. Il Milani è già stato condannato a 4 anni e 5 mesi di reclusione per prostituzione minorile, violenza sessuale e detenzione di stupefacenti, fatti commessi a Milano nel 2009. A gennaio ha preso il via un secondo processo nel quale è imputato per violenza sessuale su minori.