La War Racing in gara in Sardegna al Rally Vermentino

| 15:39 - 26 Marzo 2019

Ford Fiesta R5.

Finalmente riparte la stagione agonistica del team sammarinese War Racing del patron Stefano Guerra, dopo l’esaltante stagione scorsa che ha visto le vetture titane spadroneggiare alla grande in gare titolate specialmente nel Gruppo N da parte proprio del titolare Stefano Guerra. Un dominio pressochè assoluto nelle classifiche Produzione dove da anni la squadra sammarinese è punto di riferimento dell’intero panorama nazionale italiano. Nel prossimo week end infatti, tra venerdi 29 e sabato 30 marzo si svolgerà in terra sarda, a Berchidda, l’edizione 2019 del Rally Vermentino, divenuto gara top dell’isola sarda, e che proprio lo scorso anno vide la coppia titana composta appunto da Stefano Guerra e Silvio Stefanelli salire sul terzo gradino del podio con la Subaru Impreza N4, immediatamente dietro a vetture R5, queste ultime ben più performanti. In questa gara infatti a difendere i colori War Team ci sarà appunto la consolidata coppia formata da Guerra Stefano e Silvio Stefanelli, anche se per l’occasione a bordo di una Ford Fiesta R5 del team Erreffe, vettura che presto, molto probabilmente potrebbe entrare nelle officine della squadra titana. Una nuova vettura quindi per Guerra, ma che non dovrebbe impensierirlo più di tanto, anche perché una ottima dote del patron è quella di adattarsi molto velocemente alla guida di nuove vetture. Sempre in gara al Vermentino e a bordo di una Subaru War ci sarà invece il pilota locale Masino Orecchioni in coppia con G.Franco Tali, abituali piloti clienti della War Racing. La gara sarda, gestita sul campo gara dal direttore sportivo Tiziano Meglioli si svolgerà su una tappa di totali 307 km di cui circa 70 di tratti cronometrati suddivise sulle prove di Monte Olia, Telti e Taroni, mentre venerdi sera prova di Berchidda di tre km e mezzo. Livio Ceci