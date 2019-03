Insediato il nuovo Questore De Cicco: "Dobbiamo lavorare per aumentare la percezione di sicurezza''

Attualità

Rimini

| 15:32 - 26 Marzo 2019

Il nuovo Questore di Rimini Francesco De Cicco.

Calano i reati, ma la percezione della sicurezza della cittadinanza peggiora. E' quanto ha rilevato il nuovo Questore di Rimini Francesco De Cicco nell'incontro con la stampa tenutosi martedì 26 marzo in Questura. Il nuovo Questore ha rassicurato sull'arrivo di ulteriori rinforzi numerici per il personale della Polizia e ha sottolineato che tra le sue priorità c'è appunto la volontà di migliorare la percezione della sicurezza dei riminesi. Tuttavia al momento non si è espresso sulle statistiche che indicano in Rimini una delle città ai vertici delle classifiche per numero di reati, uno sgradito primato sul quale incidono comunque i notevoli flussi turistici. In attesa di valutare i primi interventi in merito, il Questore si è concentrato sulla sicurezza in vista dell'incontro di calcio di domenica tra Rimini e Fano: un derby romagnolo-marchigiano tra la penultima e l'ultima squadra del girone B di Serie C. Ha così incontrato il Prefetto Alessandra Camporota e indetto un primo tavolo tecnico con le altre forze di polizia per pianificare i dispositivi di sicurezza.