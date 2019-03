Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:11 - 26 Marzo 2019

Guida in stato di ebbrezza.

Completamente ubriaco, al limite del coma etilico, girava in auto andando a zig zag in una via del centro di Bellaria. Un 55enne residente in città è stato denunciato. I controlli con l'etilometro hanno messo in evidenza che l'uomo era alla guida con valori superiori a 2 g/l (il valore massimo consentito è 0,50 g/l). Il 55enne ha rischiato di schiantarsi contro le auto in sosta. La Polizia Municipale ha controllato nei giorni scorsi circa 20 automobilisti.