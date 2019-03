Nuovi arredi per le scuole di Coriano, acquistati su indicazione dei Dirigenti

Attualità

Coriano

| 12:01 - 26 Marzo 2019

Consegna nuovi arredi scolastici a Coriano.

In questi giorni sono stati consegnati gli arredi scolastici acquistati dal Comune di Coriano per le scuole del territorio.

Il piano di acquisto, come di norma, è stato concordato con i dirigenti scolastici che hanno indicato le esigenze specifiche.

Sono stati necessari gli acquisti di ausili sanitari per 2.166,72 euro, per permettere ai bambini portatori di disabilità di accedere alle strutture.

Mentre gli arredi acquistati per un totale di 14.327,74 euro comprendono anche quelli per uso specifico per portatori di handicap.

Roberto Bianchi (assessore al lavori pubblici): “Le scuole sono sempre al centro nei nostri programmi. In questi anni abbiamo dovuto colmare parecchie mancanze in termini di manutenzione delle strutture e forniture degli arredi necessari e siamo ora ad un ottimo standard.”

Domenica Spinelli (sindaco di Coriano): “A Coriano abbiamo 10 plessi scolastici dislocati nelle varie frazioni, pur essendo questo un valor aggiunto per il territorio, risulta però molto oneroso. Siamo fieri di come Coriano contribuisca affinché tutti possano avere diritto allo studio ed all’inserimento nelle nostre strutture con sempre più facilità.”