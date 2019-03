Sicurezza a bordo, entro l'anno nuove telecamere su bus Start di Rimini

Attualità

| 11:48 - 26 Marzo 2019

Autobus davanti la stazione di Rimini.

Proseguono le iniziative Start Romagna per garantire la sicurezza dei passeggeri del trasporto pubblico locale e degli operatori impegnati nell’espletamento del servizio. E’ stata avviata in questi giorni nei bacini Start di Rimini e Ravenna l’installazione di ulteriori apparati di videosorveglianza per n. 230 bus, che aggiungendosi agli apparati già esistenti (presenti in particolare sui bus del bacino di Forlì-Cesena), porteranno ad una copertura della flotta del 90%. L’importante investimento è stato realizzato con il contributo dei fondi Por-Fesr della Regione Emilia-Romagna e dell’Unione Europea, per un valore complessivo di 603.000 euro (50% Start 50% Regione). I lavori saranno completati entro l’anno. Il sistema di videosorveglianza di bordo si affianca al sistema di registrazione già presente a bordo di tutti i mezzi Start Romagna (Octocam) che consente di filmare eventuali episodi avvenuti a bordo eall’esterno dei mezzi in caso di sinistro e che il conducente può attivare attraverso un apposito pulsante di emergenza. Si ricorda che l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è regolato da appositi accordi già sottoscritti da Start Romagna con le Prefetture di riferimento, che definiscono le modalità di registrazione, conservazione ed utilizzo delle immagini registrate.