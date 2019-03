Rimini, vetri spaccati e furti nelle auto: ladri in azione zona Borgo Marina

Cronaca

| 11:15 - 26 Marzo 2019

Una delle auto danneggiate.

Finestrini rotti, vetri dappertutto e auto svaligiate: è il desolante spettacolo che si sono trovati davanti i residenti che nella prima mattina di martedì 26 marzo sono andati a prendere la propria macchina lasciata in sosta nella zona di Borgo Marina. I furti sono stati messi a segno durante la notte: almeno 15 le vetture danneggiate e saccheggiate, secondo i riscontri. Le auto si trovavano tra Via Dardanelli, Corso Giovanni XXIII e via Roma. Le auto si sono ritrovate con i vetri distrutti e, probabilmente, con l'interno svaligiato di qualche oggetto importante. I sedili delle auto si sono ritrovati invasi di scheggie di vetro (come si vede dalle foto postate su Facebook da Alessandro Casu). Simili episodi non sono nuovi nella zona del centro di Rimini. Non è la prima volta che le auto in sosta vengono visitate da malviventi soprattutto di notte (Vedi notizia del 20 dicembre 2018).