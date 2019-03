Cerca di rubare in una boutique ma scatta l’allarme, arrestato

Cronaca

Riccione

| 10:08 - 26 Marzo 2019

La Boutique riccionese visitata dal ladro.

Furto poco prima dell'alba di martedì in una boutique di Riccione. Il ladro è entrato dopo aver scassinato l'ingresso facendo scattare l'allarme. E' successo verso le 5 alla boutique Scout in viale Corridoni. Sul posto sono giunti gli agenti di vigilanza che hanno allertato i Carabinieri. Il ladro, G.L. un 60enne di origine campana residente in zona, pluripregiudicato è stato arrestato con le mani nel sacco all'interno del magazzino dopo aver sottratto circa 400 euro di merce. Deve rispondere di furto aggravato e sarà processato per direttissima.