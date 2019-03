Croce Blu inaugura una nuova ambulanza e un nuovo pulmino trasporto diversamente abili

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:58 - 26 Marzo 2019

Il taglio del nastro con il Sindaco di Bellaria Igea Marina Enzo Ceccarelli.

Domenica 24 Marzo Pubblica Assistenza Croce Blu presso la sede di Bellaria Igea Marina ha inaugurato due nuovi automezzi: Blu 20 e Blu 21, rispettivamente un'ambulanza e un pulmino trasporto diversamente abili, portanto così a 13 il numero totale dei mezzi dell'associazione.



L'inaugurazione ha offerto l'occasione per presentare pubblicamente i dati dell'attività di Croce Blu nel 2018: oltre 1300 i servizi per il trasporto di disabili ed infermi, 545 le assistenze sanitarie ad eventi tra cui MotoGP 2018 presso il Misano World Circuit, Bellaria Igea Marina Air Show, Ralf@Bikini a Cattolica.

A questi numeri si aggiungono oltre 1000 ore di Servizi Socialmente Utili in convenzione con il Tribunale di Rimini, 620 servizi di trasporto emoderivati e il Servizio di Accompagnamento a Scuola di bimbi diversamente abili, 108 turni di Supporto al Servizio Emergenza Territoriale 118 e 258 turni di Segreteria Organizzativa per un totale di oltre 3000 azioni al servizio della collettività.



Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Sindaco di Bellaria Igea Marina Enzo Ceccarelli, della Presidente Anpas Emilia Romagna Miriam Ducci, del Consigliere Nazionale Anpas Sabrina Severi, del Vicecomandante della Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina Cristian Rocchi, dell'Arma dei Carabinieri, dell'Assessore Comunale di Bellaria Igea Marina Loretta Scaroni e del Presidente di Fondazione VerdeBlu Paolo Borghesi.



Dopo la benedizione dei mezzi da parte di Don Enzo Gobbi, la Presidente Regionale ha poi consegnato in dono una bandiera Anpas Emilia Romagna.



Sono intervenute inoltre le Pubbliche Assistenze consorelle Croce Verde Cesena, Pubblica Assistenza Forlì e Pubblica Assistenza Città di Cervia.