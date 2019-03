Calcio giovanile, gli Allievi del Gabicce Gradara fanno l'exploit: battuto il Vismara (0-1)

Sport

Gabicce Mare

| 09:57 - 26 Marzo 2019

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Una vittoria e due sconfitte per le squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Gabicce Gradara - Vigor Senigallia 1-2

La Vigor Senigallia passa sul campo del Gabicce Gradara per 2-1 al termine di una partita combattuta. Nel primo tempo gli ospiti arrivano in gol al 25' in mischia dopo un batti e ribatti in area e raddoppiano al 38' quando la difesa della squadra di Ferri si fa trovare impreparata dall'azione avversaria.

Nella ripresa la squadra di casa anche in virtù del doppio cambio mette in difficoltà la Vigor ed in più di una occasione va al tiro: al 28' Galli calcia sopra la traversa. Poco dopo Marchetti viene atterrato in area, ma l'arbitro sorvola tra le proteste. Al 39' Carburi viene atterrato in area e Marchetti trasforma il rigore con freddezza (2-1). Il Gabicce Gradara dà fondo a tutte le sue energie per arrivare al pareggio che avrebbe meritato, ma non ci riesce. Prossimo appuntamento sabato 30 marzo (15.30): Muraglia-Gabicce Gradara.

GABICCE GRADARA: Alessandrini, Abbati (22' st. Carburi), Galli T. (8' st. Fulvi), Nova, Silvagni, Oliva, Merli (1' st. Grassi), Cardinali (1' st. Pennacchini), Marchetti, Galli F., Tardini (19' st. De Mattei). All. Teneggi, Kupliku. All. Ferri

ALLIEVI

Vismara – Gabicce Gradara 0-1

Risorge la squadra Allievi (nella foto) che espugna con merito il campo del Vismara (0-1). Nel primo tempo non c'è partita: la squadra di Magi arriva con grande facilità davanti alla porta: Magi calcia addosso al portiere che respinge col fianco la palla che sbatte contro la traversa; ancora Magi calcia fuori; Ferretti e Carburi al momento decisivo colpiscono male la sfera e le occasioni sfumano. Nella ripresa ancora Magi pericoloso, poi finalmente arriva la rete di Pizzagalli che sfrutta un traversone da destra: è il gol che mette il sigillo su una prestazione da incorniciare. Prossimo turno trasferta domenica sul campo del Della Rovere.

GABICCE GRADARA: Gabellini Marco, Granci, Reginelli, Oliva, Pelinku (20' st. Gaudenzi), Ugoccioni, Pizzagalli, Babolin (30' st. Baldini), Carburi, Ferretti, Magi. All. Magi

GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara – New Academy 4-6

Stop casalingo per i Giovanissimi ad opera della New Academy che aggancia al secondo posto in classifica la squadra di Campanelli. Il Gabicce Gradara ha pagato un primo tempo molle, privo della sufficiente determinazione tanto che gli ospiti hanno chiuso la frazione sul 4-1. Nella ripresa buona reazione tanto che i padroni di casa hanno messo a segno tre reti raggiungendo il 4-4. Un minuto dopo il pareggio ecco il quinto gol ospite e a tempo scaduto la rete del 4-6.

Al 10' vantaggio ospite; al 14' su angolo pareggio di Gaddoni che sfrutta una palla vagante in area; al 24' in contropiede la New Academy raddoppia; al 28' l'1-3 su punizione da fuori area; al 34' il poker ospite da fuori area. Nella ripresa comincia un'altra partita. In avvio Magi Andrea sorprende fa fuori area il portiere avversario; al 5' in area piccola irrompe Giacchetti che corregge in rete l'assist di Magi Andrea. Al 15' lo stesso Giacchetti segna il pareggio (4-4). Gaddoni si vede negato il gol dal portiere protagonista di un intervento magistrale; sul capolgimento di fronte la New Academy segna il 4-5. Il finale di partita è aperto, a tempo scaduto arriva il gol del 4-6 nel recupero con un tiro da fuori area. Prossimo turno a Gabicce domenica 31 alle 10,30 contro il Della Rovere.

GABICCE GRADARA: Simoncelli Riccardo, Del Bianco, Magi Alberto, Della Costanza, Cecchini, Gaddoni, Galli, Magi Andrea, Simoncelli Elia, Giacchetti, Roiu. Nella ripresa sono entrati: Francolini, Trufelli, Caico, Vitan, Giannone. All. Campanelli