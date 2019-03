La furia del vento sulla riviera riminese, crolli e danni soprattutto a Riccione

Attualità

Riccione

| 09:13 - 26 Marzo 2019

Insegna del Grand Hotel crollata dal vento.

La furia del vento sulla riviera riminese ha portato crolli e danni soprattutto a Riccione. Diversi i comuni colpiti dal maltempo. Vigili del Fuoco e Protezione Civile al lavoro per ripristinare le strade da rami e alberi caduti. Le raffiche hanno fatto cadere l'insegna del Grand Hotel della Perla Verde e la gigante scritta turistica di Riccione. Sono tante le segnalazioni che sono giunte relative alle conseguenze del forte vento. Anche a Rimini in zona Padulli un albero è stato sradicato. E' successo in via Montese.

"Non siamo stati informati di particolari criticità" dice il presidente della Provincia Riziero Santi "la situazione è sotto controllo".