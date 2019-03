Fresu, Gurtu e Sosa martedì sera al teatro Galli: il concerto

Eventi

Rimini

| 08:48 - 26 Marzo 2019

Trilok Gurtu, Paolo Fresu e Omar Sosa.

Due serate in compagnia di due musicisti d'eccezione, pronti a presentare al pubblico del Teatro Galli di Rimini il loro nuovo progetto di collaborazione. Martedì sera 26 marzo alle ore 21.15 il trombettista Paolo Fresu partecipa con Trilok Gurtu e Omar Sosa, poi sarà presumibilmente tra il pubblico dell’auditorium Corelli di Fusignano giovedì 28 marzo alle 21 per godersi i Lumina, formazione da lui creata e prodotta, alla quale però non partecipa come musicista. Il trombettista e flicornista sardo Fresu, il percussionista indiano Gurtu e il pianista cubano Sosa sono tre delle più importanti personalità internazionali in campo jazzistico e world music, tre autentici giganti della musica, punti di riferimento dei rispettivi strumenti.