Irrompe il freddo, Alta Valmarecchia sotto la neve: colpo di coda dell’inverno

Attualità

Novafeltria

| 07:09 - 26 Marzo 2019

La neve caduta questa notte nell'entroterra di Rimini (Foto di Rolando Mobiglia).

Primavera imbiancata nelle colline della provincia di Rimini. Le previsioni del tempo sono state rispettate e il colpo di coda dell'inverno ha colpito la nostra zona.

In riviera il forte vento ha soffiato dalla mezzanotte in poi. Un albero nei pressi del faro di Rimini è caduto (come segnalato sui social da MeteoRimini). Diverse anche le segnalazioni per bidoni dell'immondizia riversi in strada. Il vento ha anche portato episodi di alta marea al porto di Rimini. Le immagini sono del Centro Meteo Emilia Romagna.

In collina è tornata invece la neve a partire dai 400-500 metri. San Marino imbiancata così come l'Alta Valmarecchia. Nella notte sono caduti diversi cm. Il maltempo dovrebbe essere in esaurimento nella giornata di oggi.