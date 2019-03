Rimini Calcio, è ufficiale Petrone. Prima di Verona era certo l'arrivo di un mental coach: e adesso?

Sport

Rimini

| 19:32 - 25 Marzo 2019

Il patron del Rimini Calcio Giorgio Grassi.





Il Rimini F. C. comunica che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata al signor Mario Petrone. Al nuovo mister, che martedì dirigerà il primo allenamento dei biancorossi, la società formula il più caloroso augurio di buon lavoro. Prevista una conferenza stampa di presentazione in cui Grassi annuncerà probabilmente novità anche per quanto riguarda lo staff tecnico-dirigenziale attuale con una diversa ripartizione dei compiti.

Alla vigilia della trasferta di Verona, inoltre, era concreta l'ipotesi dell'arrivo di un mental coach friulano che ha già esperienze nel mondo del calcio oltre che nel mondo del body building. Venerdì scorso questo personaggio si è incontrato con Grassi allo stadio Romeo Neri e ha avuto anche un colloquio con la squadra a cui si è presentato dando appuntamento a tutti per martedì prossimo alla ripresa dei lavori. L'arrivo di un nuovo tecnico potrebbe far saltare i piani di Grassi. Petrone, interpellato su questa figura, ha detto di non sapere nulla in merito e che martedì, nell'incontro con Grassi, si parlerà di tutti gli aspetti della sua gestione e magari anche di questo.

A San Benedetto del Tronto, intanto, ritorna Giuseppe Magi, L'allenatore che ha iniziato la stagione con i marchigiani prima di esser sostituito con Roselli, verrà però annunciato nella giornata di martedì dopo un incontro col patron Fedeli.